Джокович предоставил ложную информацию в декларации при въезде в Австралию. За это предусмотрено до 12 месяцев тюрьмы (The Age)

Власти Австралии расследуют то, что предоставил ложную информацию, когда заполнял документы на въезд в страну.

В декларации путешественника Джоковича значится, что до въезда в Австралию (5 января) он в течение 14 дней не путешествовал в другие страны. Хотя на самом деле в этом период он съездил из Сербии в Испанию.

В документе прописано, что предоставление ложной информации – серьезное нарушение, которое может караться тюремным заключением сроком до 12 месяцев.

При этом на границе Джокович сказал, что декларацию за него заполняла Tennis Australia, сообщает The Age.

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