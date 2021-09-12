Медведев о том, что не дал Джоковичу взять Большой шлем: «Конечно, это делает победу слаще. Но я был бы так же рад, если бы в финале обыграл Ботика»

Вторая ракетка мира , в финале US Open обыгравший (6:4, 6:4, 6:4), прокомментировал эмоции, которые ему принесла эта победы.

– Когда что-то делаешь первый раз, чувства особенные. Когда я выиграл первый юниорский турнир, это очень много для меня значило. Когда я выиграл первый «Фьючерс», был очень рад. Когда что-то повторяешь, эмоции уже немного другие – если ты, конечно, не пишешь историю.

Я это к тому, что сейчас я очень доволен победами на «Мастерсах», это серьезное достижение. Мало кто выигрывал «Мастерсы». Но сразу после победы я думаю только о том, что мне нужно больше, я хочу больше.

Никогда не знаешь, чего достигнешь по ходу карьеры. И я всегда говорю, что если больше ничего не выиграю, мне все равно нужно знать, что я полностью выложился.

Сейчас я очень рад. Это мой первый «Большой шлем». Не знаю, как буду себя чувствовать, если выиграю второй или третий. Но это первый, и я счастлив. Для меня это важно.

– Победа стала слаще из-за того, что вы обыграли №1 и остановили его на пути к Большому шлему? Вы извинились, но вам на самом деле жаль?

– Мне правда жаль Новака, потому что я не могу представить, что он чувствует. И, конечно, это делает победу слаще. Но «Большой шлем» – это «Большой шлем». Я был бы так же рад, если бы в финале обыграл Ботика [ван де Зандушульпа, обыгранного в четвертьфинале].

Конечно, для моей уверенности в себе и будущей карьеры очень ценно то, что я обыграл человека, который до этого победил во всех 27 матчах на «Шлемах», которому я проиграл в Австралии, который шел за историей. Это придает мне очень много уверенности в том, на что я способен на харде.

Насчет других покрытий еще посмотрим.

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