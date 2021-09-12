Медведев – пятый игрок, победивший Джоковича в финале «Шлема»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл лидера рейтинга Новака Джоковича в финале US Open 6:4, 6:4, 6:4.
Россиянин стал пятым игроком, победившим Джоковича в финале «Большого шлема». У 20-кратного чемпиона ТБШ 10 поражений в финалах.
До Медведева серба обыгрывали:
- Роджер Федерер (US Open-2007);
- Рафаэль Надаль (US Open-2010 и 2013; «Ролан Гаррос»-2012, 2014 и 2020);
- Энди Маррей (US Open-2012; «Уимблдон»-2013);
- Стэн Вавринка («Ролан Гаррос»-2015 и US Open-2016).
Отметим, что на Australian Open Джокович не проиграл ни одного финала и взял девять титулов.
👑 ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ! Разобрал Джоковича в финале US Open и взял первый «Большой шлем»
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