Медведев – пятый игрок, победивший Джоковича в финале «Шлема»

Вторая ракетка мира обыграл лидера рейтинга в финале 6:4, 6:4, 6:4.

Россиянин стал пятым игроком, победившим Джоковича в финале «Большого шлема». У 20-кратного чемпиона ТБШ 10 поражений в финалах.

До Медведева серба обыгрывали:

(US Open-2007);

(US Open-2010 и 2013; «Ролан Гаррос»-2012, 2014 и 2020);

(US Open-2012; «Уимблдон»-2013);

(«Ролан Гаррос»-2015 и US Open-2016).

Отметим, что на Australian Open Джокович не проиграл ни одного финала и взял девять титулов.

👑 ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ! Разобрал Джоковича в финале US Open и взял первый «Большой шлем»

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