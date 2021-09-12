Медведев – пятый игрок, победивший Джоковича в финале «Шлема»

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Вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл лидера рейтинга Новака Джоковича в финале US Open 6:4, 6:4, 6:4.

Россиянин стал пятым игроком, победившим Джоковича в финале «Большого шлема». У 20-кратного чемпиона ТБШ 10 поражений в финалах.

До Медведева серба обыгрывали:

Отметим, что на Australian Open Джокович не проиграл ни одного финала и взял девять титулов.

👑 ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ! Разобрал Джоковича в финале US Open и взял первый «Большой шлем»

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