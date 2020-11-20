Медведев и Тим на одном итоговом обыграли топ-2. До них это делали только три игрока

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев, в полуфинале итогового турнира ATP обыгравший Рафаэля Надаля с дефицита в сет и брейк, стал пятым игроком, на одном ATP Finals победившим первую и вторую ракеток мира. На групповом этапе Медведев победил №1 ATP Новака Джоковича.

Кроме российского №1, это на этом же турнире сделал чемпион US Open Доминик Тим, а также Давид Гоффен в 2017-м, Николай Давыденко в победном 2009-м и Роджер Федерер в 2003-м.

Также Медведев и Тим вошли в пятерку теннисистов, на одном итоговом обыгрывавших Надаля и Джоковича. По этому показателю они присоединились к Роджеру Федереру (2010), Робину Содерлингу (2009) и Давиду Ферреру (2007-м).

Теперь Тим и Медведев сегодня разыграют титул. В личном противостоянии австриец ведет 3-1 (1-0 в этом году).

Медведев – в финале итогового! Был в гейме от поражения, но выиграл у Надаля и тактически, и физически