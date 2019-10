Рублев выиграл 1-й титул за 1,5 года и стал 9-м чемпионом Кубка Кремля из России

31-я ракетка мира Андрей Рублев, в финале ВТБ Кубка Кремля обыгравший Адриана Маннарино 6:4, 6:0, выиграл второй титул в карьере, первый за полтора года и первый – на домашнем турнире.

Экс-первая ракетка мира среди юниоров Рублев, пропустивший полгода в прошлом сезоне из-за травмы спины, выиграл первый титул с тех пор после того, как шесть предыдущих лет проигрывал в Москве первый матч.

All heart ♥️@AndreyRublev97 wins a title at home in Russia for the very first time at the #KremlinCup pic.twitter.com/OvsLUFY4eS