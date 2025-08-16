Зверев вышел в полуфинал на втором «Мастерсе» подряд

Александр Зверев вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати.

Он обыграл чемпиона Торонто Бена Шелтона – 6:2, 6:2. Прервалась девятиматчевая беспроигрышная серия американца.

Зверев второй раз в сезоне и 22-й раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». Последним сезоном, когда он не добирался до 1/2 на этом уровне, был 2016-й.

Зверев четырежды доходил до этой стадии в Цинциннати. Его лучший результат – титул в 2021-м.

В целом Зверев 76-й раз вышел в полуфинал ATP . Из действующих игроков больше только у Новака Джоковича .

Дальше немец сыграет с Карлосом Алькарасом .