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15-летняя Гауфф за 5 матчей «Уимблдона» не проиграла ни сета и вышла в 1/16 финала

Теги видео Уимблдон WTA Магдалена Рыбарикова статистика Кори Гауфф Теннис

15-летняя Кори Гауфф (Q), во втором круге «Уимблдона» обыгравшая полуфиналистку-2017 Магдалену Рыбарикову 6:3, 6:3, выиграла пятый матч подряд.

Начиная с квалификации уроженка Джорджии не проиграла ни сета и ни в одном ни отдала соперницам (все – более рейтинговые) больше четырех геймов. В первом круге она, напомним, обыграла пятикратную чемпионку турнира Винус Уильямс.

Неделю назад 15-летняя Гауфф писала школьную контрольную, а сегодня вышла в 3-й круг «Уимблдона»

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