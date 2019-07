15-летняя Гауфф за 5 матчей «Уимблдона» не проиграла ни сета и вышла в 1/16 финала

15-летняя Кори Гауфф (Q), во втором круге «Уимблдона» обыгравшая полуфиналистку-2017 Магдалену Рыбарикову 6:3, 6:3, выиграла пятый матч подряд.

Начиная с квалификации уроженка Джорджии не проиграла ни сета и ни в одном ни отдала соперницам (все – более рейтинговые) больше четырех геймов. В первом круге она, напомним, обыграла пятикратную чемпионку турнира Винус Уильямс.

