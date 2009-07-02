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Почти половина квалифаеров выиграла свои матчи в первый день «Уимблдона», 9 сеяных проиграли

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В первый день «Уимблдона» свои матчи выиграли семь из 15 игроков, вышедших в основу из квалификации:

  • Корентен Муте (победа в первом матче уровня тура на траве);
  • Марсель Гранольерс;
  • Алексей Попырин (дебютировал в основе «Уимблдона»);
  • Иржи Веселы (обыграл №5 ATP Сашу Зверева);
  • Мари Бузкова (LL);
  • 15-летняя Кори Гауфф (самая молодая участница основы «Шлема» в истории);
  • Янина Викмайер.

В женском турнире после первого дня нет половины прошлогодних четвертьфиналисток: проиграли Камила Джорджи, Алена Остапенко и Дарья Касаткина (29), а Доминика Цибулкова турнир пропускает. Также проиграли вторая и 11-я ракетки мира Наоми Осака и Арина Соболенко, финалистка «Ролан Гаррос» Маркета Вондроушова (16) и чемпионка Ноттингема Каролин Гарсия (23).

У мужчин проиграли теннисисты топ-10 Зверев (6) и Стефанос Циципас (7); а также Душан Лайович (32) и Гаэль Монфис (16), не доигравший свой матч с Уго Умбером из-за травмы.

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