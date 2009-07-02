Почти половина квалифаеров выиграла свои матчи в первый день «Уимблдона», 9 сеяных проиграли

В первый день «Уимблдона» свои матчи выиграли семь из 15 игроков, вышедших в основу из квалификации:
- Корентен Муте (победа в первом матче уровня тура на траве);
- Марсель Гранольерс;
- Алексей Попырин (дебютировал в основе «Уимблдона»);
- Иржи Веселы (обыграл №5 ATP Сашу Зверева);
- Мари Бузкова (LL);
- 15-летняя Кори Гауфф (самая молодая участница основы «Шлема» в истории);
- Янина Викмайер.
В женском турнире после первого дня нет половины прошлогодних четвертьфиналисток: проиграли Камила Джорджи, Алена Остапенко и Дарья Касаткина (29), а Доминика Цибулкова турнир пропускает. Также проиграли вторая и 11-я ракетки мира Наоми Осака и Арина Соболенко, финалистка «Ролан Гаррос» Маркета Вондроушова (16) и чемпионка Ноттингема Каролин Гарсия (23).
У мужчин проиграли теннисисты топ-10 Зверев (6) и Стефанос Циципас (7); а также Душан Лайович (32) и Гаэль Монфис (16), не доигравший свой матч с Уго Умбером из-за травмы.
Осака, Зверев, Соболенко и Циципас провалили «Уимблдон». Только у Циципаса это не кризис
Видео, фото, новости, мемы, расписание и результаты «Уимблдона» – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!