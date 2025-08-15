  • Спортс
Шелтон о соцсетях: «Удалил твиттер два года назад – это было лучшее решение в моей жизни»

Шестая ракетка мира Бен Шелтон рассказал об отношении к социальным сетям.

– Бен, за твоей игрой всегда многие следят. Удается ли сохранять концентрацию и не отвлекаться на соцсети или медиа?

– Думаю, я хорошо справляюсь. Я удалил твиттер два года назад – это было лучшее решение в моей жизни (улыбается). С тех пор я туда даже не заглядывал. Сейчас смотрю только лучшие моменты матчей и слежу за множеством турниров. За теми, в которых играю, за «Челленджерами», проходящими на неделе. У меня есть команда, которая помогает мне не терять голову, – сказал Шелтон в интервью Tennis Channel.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
