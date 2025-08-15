Швентек третий год подряд вышла в 1/2 финала в Цинциннати

Ига Швентек обыграла Анну Калинскую в четвертьфинале тысячника в Цинциннати.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4. Россиянка впервые проиграла сопернице из топ-3 – до этой встречи ее баланс был 4:0.

Швентек третий год подряд сыграет в полуфинале в Цинциннати. Для нее это четвертый полуфинал тысячника в сезоне, при этом она еще ни разу в этом году не сыграла в финале турнира этой категории. В Цинциннати она в целом никогда доходила до финала.

Вообще это 21-й полуфинал тысячника для 24-летней польки. С момента появления этой категории турниров в 1990-м только Мартина Хингис и Мария Шарапова были младше, когда вышли в то же количество полуфиналов.

Дальше Швентек сыграет с победительницей встречи между Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной.