  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер о возвращении в команду фитнес-тренера, уволенного после допинг-скандала: «Я почувствовал, что мне нужен кто-то, кто знает мой организм лучше»
Синнер о возвращении в команду фитнес-тренера, уволенного после допинг-скандала: «Я почувствовал, что мне нужен кто-то, кто знает мой организм лучше»

Янник Синнер объяснил решение о возвращении в команду бывшего фитнес-тренера.

Напомним, итальянец прекратил сотрудничество с Умберто Феррарой и физиотерапевтом Джакомо Нальди в августе прошлого года после допинг-скандала. Именно Феррара, который сейчас вернулся в команду Синнера, приобрел мазь, содержащую клостебол.

С сентября 2024-го по июнь этого года первая ракетка мира работал с бывшим фитнес-тренером Новака Джоковича Марко Паничи.

«До этого ситуация была другой, сейчас все поменялось. В один момент я почувствовал, что мне нужен кто-то, кто знает мой организм лучше.

Мы работали вместе два года до момента, когда прекратили сотрудничество. Я многое приобрел от работы с ним. Мы работали над каждой частью моего тела: над мобильностью, стабильностью и я даже замечал, что стал намного выносливее. Думаю, он проделал громадную работу. Я поладил с Марко [Паничи], но, возможно, он был не лучшим выбором. А с Умберто я всегда чувствовал себя хорошо».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: www.benrothenberg.com
