Коко Гауфф: «Титул «Большого шлема» позволяет подходить к остальной части сезона спокойнее: никто уже не скажет, что год был плохим»

Коко Гауфф рассказала, как относится к поражениям.

«Все всегда сводится к обучению. Когда я была младше, я принимала все ближе к сердцу. Может быть потому, что среди юниоров турниры проходят не каждую неделю, и каждое событие воспринимается масштабнее – даже несмотря на то, что тогда я много выигрывала. Когда ты проигрываешь, до следующего турнира может пройти три недели.

Сейчас, в профессиональном туре, очень сложно побеждать каждую неделю, так что привыкаешь проигрывать чаще, чем выигрывать. Я стараюсь забывать эти поражения и сосредотачиваться на долгосрочных целях, которые поставила перед собой. Я, конечно, радуюсь победам, но я большой перфекционист, поэтому настоящее удовлетворение мне приносят только крупные титулы. Но я учусь ценить каждую победу на своем пути.

Сейчас ситуация похожа на ту, что была после победы на US Open – я поддерживаю баланс на корте и за его пределами. Титул «Большого шлема» позволяет подходить к остальной части сезона спокойнее: никто уже не скажет, что год был для тебя плохим (Гауфф выиграла «Ролан Гаррос» – Спортс’‘). Но раньше было иначе – болельщики ждут, что ты будешь побеждать каждую неделю, а это непросто, когда календарь растянут на 11 месяцев. Часто бывает, что проводишь 3-4 удачные недели – или наоборот неудачные. Так устроен тур», – рассказала американка на пресс-конференции в Цинциннати.