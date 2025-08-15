Опелка оштрафован на $24 600 за то, что назвал судью «идиотом» на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс
Рейлли Опелка рассказал, какой штраф получил за оскорбление судьи.
Напомним, в матче первого круга турнира в Индиан-Уэллс против Романа Сафиуллина (5:7, 4:6) американец конфликтовал с судьей на вышке Начо Форкаделем, жаловался на плохую видимость и настаивал на том, что травмирован. Ранее он говорил, что суммарно за тот матч получил штрафов на $80 000.
Опелка выложил скриншот письма от ATP, где сообщается о штрафе $24 600 за реплику: «Прости, Роман. Начо – идиот». Еще $30 000 теннисист заплатил за ложный вызов физиотерапевта.
«Слово на букву «и» может дорого обойтись», – написал Опелка в соцсети.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Рейлли Опелки
