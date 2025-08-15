Атман о полуфинале против Синнера: «Он обычный человек, с двумя руками и ногами. Буду атаковать, как и в других матчах»

Теренс Атман поделился ожиданиями от полуфинального матча с Янником Синнером.

Ранее в Цинциннати 136-я ракетка мира обыграл двух игроков из первой десятки рейтинга – Тэйлора Фрица (3:6, 7:5, 6:3) и Хольгера Руне (6:2, 6:3).

«Янник Синнер – обычный человек, как и я, с двумя руками и ногами. Он первая ракетка мира, выигрывает турниры «Большого шлема» – это впечатляет. В субботу нас ждет очень интересный матч. После побед над №4 [Фрицем] и №9 [Руне] у меня будет шанс проверить себя против №1.

Хочу увидеть, что значит очень-очень высокий уровень. Жду игры с нетерпением и буду атаковать, как и в других матчах. С начала турнира мне нечего терять, и в субботу это не изменится».

