  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Стефанос Циципас: «Чем старше становишься, тем больше ценишь спокойное утро, честных людей и тихие победы»
0

Стефанос Циципас: «Чем старше становишься, тем больше ценишь спокойное утро, честных людей и тихие победы»

Стефанос Циципас поделился мыслями о взрослении.

12 августа греку исполнилось 27 лет.

«Чем старше становишься, тем больше ценишь спокойное утро, честных людей и тихие победы».

Также 29-я ракетка мира поразмышлял о том, что делает игру особенной.

«Теннис без драмы – это просто кардио с дорогим инвентарем», – твитнул Циципас.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @steftsitsipas
logoATP
соцсети
logoСтефанос Циципас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Атман о полуфинале против Синнера: «Он обычный человек, с двумя руками и ногами. Буду атаковать, как и в других матчах»
6сегодня, 12:33
Опелка оштрафован на $24 600 за то, что назвал судью «идиотом» на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс
2сегодня, 11:34
Шелтон о соцсетях: «Удалил твиттер два года назад – это было лучшее решение в моей жизни»
2сегодня, 10:35
Хачанов обратился к болельщикам после отказа в Цинциннати: «Извиняюсь перед всеми, кто пришел поддержать меня. Побоялся рисковать перед US Open»
сегодня, 10:01
Синнер сравнялся с Димитровым и Раоничем по количеству полуфиналов на «Мастерсах»
1сегодня, 09:22
Синнер после победы над Оже-Альяссимом в Цинциннати: «Мне не важны титулы и победы. Просто хочу бросить себе вызов и понять, на что способен»
1сегодня, 08:36
Кудерметова после матча с Линетт: «После победы на «Уимблдоне» с плеч спало огромное давление»
5сегодня, 07:49
136-я ракетка мира Атман в матче с Руне одержал вторую подряд победу над топ-10
9сегодня, 06:40
Шелтон одержал 35-ю победу в сезоне
3сегодня, 06:07
Вероника Кудерметова пятый раз вышла в четвертьфинал тысячника
8сегодня, 05:52
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото