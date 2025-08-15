Стефанос Циципас: «Чем старше становишься, тем больше ценишь спокойное утро, честных людей и тихие победы»
Стефанос Циципас поделился мыслями о взрослении.
12 августа греку исполнилось 27 лет.
«Чем старше становишься, тем больше ценишь спокойное утро, честных людей и тихие победы».
Также 29-я ракетка мира поразмышлял о том, что делает игру особенной.
«Теннис без драмы – это просто кардио с дорогим инвентарем», – твитнул Циципас.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @steftsitsipas
