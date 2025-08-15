Стефанос Циципас: «Чем старше становишься, тем больше ценишь спокойное утро, честных людей и тихие победы»

Стефанос Циципас поделился мыслями о взрослении.

12 августа греку исполнилось 27 лет.

«Чем старше становишься, тем больше ценишь спокойное утро, честных людей и тихие победы».

Также 29-я ракетка мира поразмышлял о том, что делает игру особенной.

«Теннис без драмы – это просто кардио с дорогим инвентарем», – твитнул Циципас .