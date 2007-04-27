Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Медведев вышел в 3-й финал в сезоне и впервые в карьере – на грунте

    Теги видео ATP Кеи Нисикори Barcelona Open BancSabadell Даниил Медведев Теннис

    14-я ракетка мира Даниил Медведев, в Барселоне обыгравший Кеи Нисикори 6:4, 3:6, 7:5, вышел в третий финал в сезоне и в первый в карьере – на грунте.

    23-летний Медведев, до прошлой недели проигравший 11 из 13 своих грунтовых матчей, с тех пор выиграл восемь из девяти (в том числе три – у соперников из мировой десятки). Победа над Нисикори стала его 25-й в этом году – по этому показателю он лидер сезона ATP (победил в Софии, сыграл в финале в Брисбене).

    За свой пятый титул Медведев сыграет с победителем встречи Рафаэля Надаля (1) и Доминика Тима (3).

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться