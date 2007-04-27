Медведев вышел в 3-й финал в сезоне и впервые в карьере – на грунте

14-я ракетка мира Даниил Медведев, в Барселоне обыгравший Кеи Нисикори 6:4, 3:6, 7:5, вышел в третий финал в сезоне и в первый в карьере – на грунте.

Daniil Medvedev has done it! 👏



● 25th win of 2019

● First Barcelona final



The Russian defeats two-time champion Kei Nishikori 6-4 3-6 7-5.



🇪🇸 @bcnopenbs pic.twitter.com/r96YPnaCs0 — Tennis TV (@TennisTV) 27 апреля 2019 г.

23-летний Медведев, до прошлой недели проигравший 11 из 13 своих грунтовых матчей, с тех пор выиграл восемь из девяти (в том числе три – у соперников из мировой десятки). Победа над Нисикори стала его 25-й в этом году – по этому показателю он лидер сезона ATP (победил в Софии, сыграл в финале в Брисбене).

За свой пятый титул Медведев сыграет с победителем встречи Рафаэля Надаля (1) и Доминика Тима (3).