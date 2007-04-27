Барселона (ATP). 1/2 финала. Медведев играет с Нисикори, Надаль встретится с Тимом

В субботу в Барселоне Даниил Медведев в своем втором грунтовом полуфинале в карьере и и подряд сыграет с двукратным чемпионом турнира Кеи Нисикори. Начало матча – 14:30 по Москве.
Сетка турнира здесь.
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Barcelona Open Banc Sabadell
Барселона, Испания
22 – 28 апреля 2019
ATP World Tour 500
Призовой фонд – 2 746 455 евро
Открытые корты, хард
Полуфинал
- Дата проведения
- 27 апреля, 14.30
- Дата проведения
- 27 апреля, 17.00