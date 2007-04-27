Барселона (ATP). 1/2 финала. Медведев играет с Нисикори, Надаль встретится с Тимом

В субботу в Барселоне Даниил Медведев в своем втором грунтовом полуфинале в карьере и и подряд сыграет с двукратным чемпионом турнира Кеи Нисикори. Начало матча – 14:30 по Москве.

Сетка турнира здесь.

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Barcelona Open Banc Sabadell

Барселона, Испания

22 – 28 апреля 2019

ATP World Tour 500

Призовой фонд – 2 746 455 евро

Открытые корты, хард

Полуфинал