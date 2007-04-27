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    Барселона (ATP). 1/2 финала. Медведев играет с Нисикори, Надаль встретится с Тимом

    Теги Рафаэль Надаль ATP Кеи Нисикори Barcelona Open BancSabadell Доминик Тим Даниил Медведев Теннис

    В субботу в Барселоне Даниил Медведев в своем втором грунтовом полуфинале в карьере и и подряд сыграет с двукратным чемпионом турнира Кеи Нисикори. Начало матча – 14:30 по Москве.

    Сетка турнира здесь.

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    Barcelona Open Banc Sabadell

    Барселона, Испания

    22 – 28 апреля 2019

    ATP World Tour 500

    Призовой фонд – 2 746 455 евро

    Открытые корты, хард

    Полуфинал

    Кеи Нисикори (Япония) Даниил Медведев (Россия)
    Дата проведения
    27 апреля, 14.30
    Онлайн матча

    Рафаэль Надаль (Испания) Доминик Тим (Австрия)
    Дата проведения
    27 апреля, 17.00
    Онлайн матча

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