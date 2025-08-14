Калинская о том, что сыграет со Швентек после позднего матча: «Наверное, стоит остаться в раздевалке»

Анна Калинская поделилась ожиданиями от матча с Игой Швентек.

Они сыграют в четвертьфинале тысячника в Цинциннати. Россиянка выиграла единственную очную встречу – в Дубае в 2024-м.

– У тебя уже был матч с ней, и ты ее победила…

– Я взволнована (улыбается) . Надеюсь, уровень будет высоким. Ига – настоящий боец. Посмотрим, что будет завтра.

Не знаю, во сколько играю, но это будет уже сегодня (матч Калинской и Екатерины Александровой закончился после полуночи по местному времени – Спортс’’). Наверное, стоит остаться в раздевалке (смеется) , – сказала Калинская в интервью на корте.

Матч Калинской и Швентек пройдет не в четверг, а в пятницу.