Калинская о том, что сыграет со Швентек после позднего матча: «Наверное, стоит остаться в раздевалке»
Анна Калинская поделилась ожиданиями от матча с Игой Швентек.
Они сыграют в четвертьфинале тысячника в Цинциннати. Россиянка выиграла единственную очную встречу – в Дубае в 2024-м.
– У тебя уже был матч с ней, и ты ее победила…
– Я взволнована (улыбается). Надеюсь, уровень будет высоким. Ига – настоящий боец. Посмотрим, что будет завтра.
Не знаю, во сколько играю, но это будет уже сегодня (матч Калинской и Екатерины Александровой закончился после полуночи по местному времени – Спортс’’). Наверное, стоит остаться в раздевалке (смеется), – сказала Калинская в интервью на корте.
Матч Калинской и Швентек пройдет не в четверг, а в пятницу.
