Алькарас выиграл 36 из 38 последних матчей
Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати.
Испанец обыграл Луку Нарди – 6:1, 6:4. Во втором сете он отыгрался с 2:4.
Для Алькараса это 36-я победа в 38 последних матчах. С апреля он проиграл только Хольгеру Руне в финале в Барселоне и Яннику Синнеру в финале «Уимблдона».
На «Мастерсах» Алькарас выиграл 14 матчей подряд.
Дальше он встретится с Андреем Рублевым, у которого ведет 3:1 по матчам.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
