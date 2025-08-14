6

Агент Соболенко: «Абсолютно нелепо, что Арина не может выступать под своим флагом»

Агент Арины Соболенко высказался о том, что белоруска выступает без флага.

Российские и белорусские игроки участвуют в турнирах в нейтральном статусе с марта 2022-го.

«Я не уверен, что могу говорить с политической точки зрения. Но выскажу свое мнение открыто. Думаю, в случае с Ариной это не самая идеальная ситуация. Но думаю, 2-3 года назад это было большей проблемой. Сейчас, как мне кажется, люди понимают, что есть разделение между ней и политикой. По моему мнению, абсолютно нелепо, что рядом с ее именем нет флага. То же самое касается российских игроков. Считать, что она как-то вовлечена во все это – абсурд. Она теннисистка. Мне кажется, прошло уже много времени, чтобы мы вернулись к прежнему.

Думаю, на Западе начинают понимать: да, Арина из Беларуси, но в то же время она спортсменка мирового уровня. И это огромная разница. Люди видят ее, как представительницу всего мира, глобальную звезду, а не как часть узкого восточноевропейского рынка. И именно поэтому, я уверен, нас ждет большой успех», – сказал Стюарт Дюгвиг в интервью Анне Чакветаде для канала First & Red.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал First & Red
