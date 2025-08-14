Рыбакина перед четвертьфиналом в Цинциннати против Соболенко: «Надеюсь, матч получится зрелищным»

Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от встречи с Ариной Соболенко в Цинциннати.

Они сыграют в четвертьфинале тысячника. Казахстанка уступает в личке 4:7.

«Еще одна сильная соперница. Мы с ней играли уже не раз, и каждый раз это была настоящая борьба. Надеюсь, зрители получат удовольствие от нашего матча, и он получится зрелищным. Спасибо, что пришли и поддерживали сегодня!» – сказала Рыбакина после выхода в 1/4.