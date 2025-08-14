3

Калинская пожаловалась судье на пьяных зрителей в Цинциннати

Анна Калинская попросила удалить зрителей с трибун в матче в Цинциннати.

По ходу встречи с Екатериной Александровой она обратилась к судье с просьбой сообщить охране о группе на трибунах, которая ей мешала. 

Судья ей ответил, что они не делают ничего плохого и поддерживают обеих теннисисток. 

Калинская возразила: «Да, но мне кажется, что они пьяные или что-то такое». 

На что судья ответил: «Наверное, да». Но удалять никого с трибун не стал. 

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
logoАнна Калинская
logoЕкатерина Александрова
logoWTA
logoCincinnati Masters
