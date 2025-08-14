Соболенко не сыграет на US Open в миксте, чтобы «сохранять верность» Димитрову
Арина Соболенко, скорее всего, не сыграет на турнире микстов US Open.
После отказа Григора Димитрова белоруска могла выбрать другого партнера, но заявила, что не будет участвовать, чтобы «сохранять верность» болгарину.
«Мне предлагали [сыграть] несколько парней, но вряд ли получится», – сказала Соболенко.
Ранее Димитров снялся с US Open и продолжает восстанавливаться от травмы грудной мышцы.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @BenRothenberg
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости