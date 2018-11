Саша Зверев: «Не планировал так сразу напиваться, но ладно»

Чемпион итогового турнира ATP Саша Зверев на церемонии награждения произнес нехарактерно длинную и запоминающуюся речь.

Когда по ходу речи его прервали, вручив ему бутылку спонсорского шампанского, он сказал: «Знаю, что я затянул и спасибо за шампанское, но я еще не закончил. Не планировал так сразу напиваться, но ладно».

«I wasn’t gonna get drunk just yet but, okay...» 😂



The celebrations are starting early for Sascha 🍾#NittoATPFinals pic.twitter.com/JesGCPpbvR