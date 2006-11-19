Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Саша Зверев: «Не планировал так сразу напиваться, но ладно»

    Теги Новак Джокович видео ATP ATP Finals Александр Зверев Теннис

    Чемпион итогового турнира ATP Саша Зверев на церемонии награждения произнес нехарактерно длинную и запоминающуюся речь.

    Когда по ходу речи его прервали, вручив ему бутылку спонсорского шампанского, он сказал: «Знаю, что я затянул и спасибо за шампанское, но я еще не закончил. Не планировал так сразу напиваться, но ладно».

    «Я не могу сейчас описать свои чувства, – начал речь 21-летний Зверев, самый молодой чемпион турнира после Джоковича в 2008-м. – Я неописуемо рад, это мой крупнейший титул.

    Во-первых, поздравляю Новака с отличной неделей. Да не только неделей – ты всю вторую половину года играл невероятно – может даже, так, как никогда раньше. Ты проиграл буквально пару раз, и я очень благодарен, что сегодня ты позволил мне выиграть.

    Это был наш второй матч на этой неделе. Все знают, какой ты классный игрок, но я бы хотел еще заметить, какой ты классный человек. Мы с тобой столько раз разговаривали обо всем: не только о теннисе, но и о жизни, о самых разных вещах, называть которые я сейчас не стану, но в любом случае, ты очень щедрый и великодушный.

    И спасибо тебе за то, что иногда делишься со мной титулами и матчами. Очевидно, что ты можешь выиграть абсолютно любой матч, и спасибо, что сегодняшний позволил выиграть мне. Поздравления всей команде Новака, вы проделали потрясную работу. В одном сезоне перенести операцию и закончить его первой ракеткой мира – не уверен, что такое случалось раньше. 

    Спасибо моей команде за вашу помощь и поддержку. Я всегда говорил, что мой папа – лучший тренер в теннисе. Он теперь будет до следующего года плакать, но это ничего. Еще он понимает не все, что я сейчас говорю, но это тоже ничего».

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться