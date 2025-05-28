Калинская о травме: «Очень тяжело играть, когда есть такой лимит. Думаю, если бы была здоровой, провела бы матч совсем иначе»

Анна Калинская рассказала о физических проблемах в матче с Мари Бузковой.

В первом круге «Ролан Гаррос» она уступила чешке 4:6, 5:7. Она вышла на матч с плотно затейпированной правой ногой ниже колена.

– Выглядело так, что вы больше мучились, чем играли, что вам было больно.

– Очень тяжело играть, когда есть такой лимит [физических возможностей]. Думаю, если бы была здоровой, провела бы матч совсем иначе. Грустно, что все так, но большего я сделать уже не могла.

– У вас была целиком замотана правая нога: от щиколотки до колена. Это что-то из старых травм или новое?

– Новое, буквально на прошлой неделе абсолютно неожиданно я проснулась – и мне больно наступать на ногу. Ничего серьезного в итоге, но толком не могла тренироваться. Каждый день мне лучше и лучше, но к матчу восстановиться не успела.

– Вопрос был играть вообще «Ролан Гаррос» или нет?

– В плане подготовки – да, точно так.

– В начале второго сета казалось, что все закончится намного быстрее, когда вы проигрывали 0:3, но потом вы сравняли, отыграли подачу на матч – зацепились героически.

– Старалась. Даже в таком состоянии, я была фактически на одной ноге, могла выиграть как минимум сет. Сейчас тяжело про позитив думать, но, на мой взгляд, это показывает, где мой реальный уровень, а где – других игроков.

– Во втором сете как раз внезапно включились французские зрители: стали ваше имя петь, болеть за вас очень громко. Вам это как будто батарейки перезарядило, вы несколько геймов между розыгрышами улыбались постоянно.

– Да, не ожидала даже, что меня так будут поддерживать. Они правда дали сумасшедшую энергию. Неожиданно и очень приятно, – приводит слова Калинской корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.