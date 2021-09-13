Коко Гауфф рассказала, почему вышла на матч с Оливией Гадеки в кожаной куртке.

Вторая ракетка мира обыграла австралийку 6:2, 6:2.

– Вы всегда выбираете яркие и стильные комплекты для турниров «Большого шлема», и в этот раз перед матчем мы увидели вас в кожаной куртке. Расскажите, что вас вдохновило на такой выбор?

– Честно говоря, это все заслуга New Balance. Я не особо вникала в детали. Конечно, я знала, какой будет игровой комплект, потому что мы его примеряли. Но кожаную куртку мне показали только на этой неделе, и я такая: «Ого, это просто огонь!»

Я обсуждала с ними, что хочу добавить что-то особенное в свои наряды для выхода, потому что в этот момент ты еще не играешь и можно поэкспериментировать. Мы говорили о кожаной куртке и других идеях, но я не буду раскрывать подробности, вдруг мы их еще реализуем.

Она меня приятно удивила. Это клево. Она идеально вписывается в парижский вайб, и я выхожу на корт, чувствуя себя суперсильной, – сказала Гауфф на пресс-конференции.

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