Зверев нанес Джоковичу третье поражение за 4,5 месяца и взял крупнейший титул в карьере

Пятая ракетка мира Саша Зверев, в финале итогового турнира ATP обыгравший Новака Джоковича 6:4, 6:3, завоевал десятый и крупнейший титул в карьере (четвертый – в сезоне).

What a moment!



Here’s how Alexander Zverev won the 2018 #NittoATPFinals title... pic.twitter.com/Fj8CDJr6Ps — Tennis TV (@TennisTV) 18 ноября 2018 г.

Зверев обыграл Джоковича во второй раз в четырех встречах и стал самым молодым чемпионом ATP Finals после того, как в 2008-м в этом же возрасте его выиграл Джокович. Чемпион «Уимблдона» и US Open потерпел лишь третье поражение в 38 последних матчах (также от Стефаноса Циципаса летом в Торонто и Карена Хачанова на позапрошлой неделе в Париже).

Также Зверев стал первым немцем-чемпионом итогового турнира ATP после Бориса Беккера в 1995-м и четвертым игроком, на одном турнире в полу- и финале обыгравшим Роджера Федерера и Джоковича, после Энди Маррея, Рафаэля Надаля (трижды) и Давида Налбандяна (первым – на итоговом турнире).