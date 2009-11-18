Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Зверев нанес Джоковичу третье поражение за 4,5 месяца и взял крупнейший титул в карьере

    Теги Новак Джокович видео ATP ATP Finals Александр Зверев Теннис

    Пятая ракетка мира Саша Зверев, в финале итогового турнира ATP обыгравший Новака Джоковича 6:4, 6:3, завоевал десятый и крупнейший титул в карьере (четвертый – в сезоне).

    Зверев обыграл Джоковича во второй раз в четырех встречах и стал самым молодым чемпионом ATP Finals после того, как в 2008-м в этом же возрасте его выиграл Джокович. Чемпион «Уимблдона» и US Open потерпел лишь третье поражение в 38 последних матчах (также от Стефаноса Циципаса летом в Торонто и Карена Хачанова на позапрошлой неделе в Париже).

    Также Зверев стал первым немцем-чемпионом итогового турнира ATP после Бориса Беккера в 1995-м и четвертым игроком, на одном турнире в полу- и финале обыгравшим Роджера Федерера и Джоковича, после Энди Маррея, Рафаэля Надаля (трижды) и Давида Налбандяна (первым – на итоговом турнире).

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться