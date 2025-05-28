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Фонсека о поддержке в первом матче на РГ: «Знал, что в Париже будет много бразильцев – многие здесь живут и приходят болеть. Думаю, из-за Гуги есть такая традиция»

Жоао Фонсека поделился эмоциями от первой победы на «Ролан Гаррос».

В первом круге он обыграл Хуберта Хуркача 6:2, 6:4, 6:2.

– Всегда здорово играть перед бразильскими болельщиками. Думаю, около 80% зрителей на трибунах были бразильцами, и это очень приятно. Я наслаждался этими моментами. Это мой первый матч в основе «Ролан Гаррос», и я действительно получил удовольствие. Выход во второй круг – это просто сбывшаяся мечта.

– Сегодня вечером много зрителей хотели увидеть вашу игру. Честно говоря, я никогда не видел такой длинной очереди у корта. Как вам такая поддержка? Удивлены такому теплому приему в Париже?

– Я знал, что в Париже будет много бразильцев – многие здесь живут и приходят болеть. Думаю, из-за Гуги [Куэртена] есть такая традиция, и бразильцы всегда активно поддерживают. Когда я шел к корту и увидел огромную очередь, это было невероятно. А еще люди следили за матчем с кортов Филиппа Шатрие и Сюзан Ленглен. Это вызвало чувство дежавю, потому что в 2022-м я уже играл на этом корте против [Габриэля] Дебру в четвертьфинале юниорского турнира и тогда проиграл. Было здорово вернуться на этот потрясающий стадион и показать отличную игру при такой поддержке публики.

– Нелегко обыграть Хуркача со счетом 6:2, 6:4, 6:2. Но у вас это вышло довольно легко. Вы ожидали, что все сложится именно так? Еще я заметил, что за вами всегда следует большая толпа болельщиков – в Майами, в Австралии, теперь здесь. Это уже привычное дело? Теперь так будет везде?

– Ожидания, конечно, будут расти, и люди начнут говорить, сравнивать меня с другими игроками. Для моего ментального настроя важно окружать себя хорошими людьми, которые помогут мне сохранять правильный настрой. Я стараюсь совершенствовать свои привычки, быть рядом с теми, кто меня поддерживает, следить за здоровьем и не зацикливаться на ожиданиях. Пока мне удается справляться, но давление иногда будет возникать – это нормально, с этим нужно уметь работать. Я молод, и сейчас я впитываю весь этот опыт, учусь на этом уровне, в этой атмосфере, где ожидания будут только расти.

Что касается матча с Хубертом, я просто сыграл на максимуме. Я был очень сосредоточен на приеме и подаче. Я знал, что он будет мощно подавать, поэтому старался сосредоточиться на том, чтобы принимать первую подачу, атаковать сразу после приема, направлять мяч в центр корта и быть максимально агрессивным. Я искал возможности, выходил к сетке, старался использовать каждый шанс. Это был отличный матч, я очень доволен тем, как провел геймы на своей подаче. Могу сказать, что это была потрясающая игра, – сказал Фонсека на пресс-конференции.

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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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