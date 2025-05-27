Де Минаур о мозолях на ноге: «Прошу прощения у всех, кому пришлось это увидеть»

Алекс де Минаур рассказал о медицинском перерыве в матче с Ласло Дьере.

Австралийцу меняли пластыри на правой ноге после второго сета. Де Минаур в итоге победил со счетом 6:3, 6:4, 7:6(6).

– Можно спросить про ваши ноги? Их довольно часто показывали на камеру.

– Ох, боже. Прошу прощения у всех, кому пришлось это увидеть (улыбается) .

– Были какие-то проблемы? Просто меняли пластырь?

– Да, ничего серьезного. Я часто перед матчами заклеиваю пальцы на ногах. На самом деле один из пальцев, который не был заклеен, начал тереться о ленту. С ним все было в порядке, просто было ощущение дискомфорта от трения.

Я подумал, раз соперник взял туалетный перерыв, почему бы мне не использовать это время, чтобы перемотать пальцы. Да, еще раз извиняюсь перед всеми, кто видел мои ноги. Это не самое приятное зрелище (улыбается) , – сказал де Минаур на пресс-конференции.