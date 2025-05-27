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Джокович о раннем вылете в Монте-Карло и Мадриде: «Если посмотреть на все мои сезоны, я редко начинаю грунтовую серию действительно сильно»

Новак Джокович объяснил, почему выступал в Женеве на неделе перед «Ролан Гаррос».

В первом круге парижского «Большого шлема» он обыграл Маккензи Макдональда 6:3, 6:3, 6:3.

– На прошлой неделе вы отлично выступили в Женеве, взяли титул, и здесь, на «Ролан Гаррос», получился уверенный старт. В Риме у вас также были большие успехи в прошлом, много хороших воспоминаний. Не могли бы вы пояснить, почему в этом году решили пропустить Рим?

– В этом году я принял решение сыграть в Мадриде вместо Рима. Обычно такого не бывает – если бы мне пришлось выбирать между этими двумя турнирами, я бы, скорее всего, выбрал Рим, потому что по календарю он лучше вписывается в график.

Но в этом году я захотел сыграть в Мадриде, где давно не выступал. Я решил не играть оба турнира, так как уже участвовал в Монте-Карло вскоре после Майами, и, возможно, это не было лучшим решением.

Монте-Карло – место, где я чувствую себя как дома, и мне всегда трудно его пропускать.

Что касается Женевы, этот турнир изначально не был в моем расписании. Но я обсудил это с командой и решил его добавить, потому что на грунте у меня было всего два матча.

Я тот игрок, которому нужно больше матчей, чтобы найти свою игру на грунте. Этот корт для меня не так естественен, как для некоторых других игроков. Если посмотреть на все мои сезоны, я редко начинаю грунтовую серию действительно сильно. Мне нужно время, чтобы привыкнуть к покрытию, движению и ударам.

Так что, честно говоря, решение поехать в Женеву было правильным. Я немного сомневался в своей игре, мне слегка не хватало уверенности. Хорошо, что я сыграл четыре матча и взял титул. Приехав на «Ролан Гаррос», я чувствую себя иначе, чем три недели назад.

Посмотрим, как далеко я смогу зайти, но пока ощущения хорошие, – сказал Джокович на пресс-конференции.

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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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