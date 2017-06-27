Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Джон Макинрой: «Если бы Серена играла в мужском туре, была бы в рейтинге где-то 700-й»

    Теги Серена Уильямс рейтинги Джон Макинрой ATP

    Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Джон Макинрой в рамках презентации своей новой книги сравнил индивидуальный уровень игры Серены Уильямс и общий – мужского тура.

    В книге вы называете Серену лучшим в мире игроком женского пола.

    – Да, лучшая женщина в теннисе безоговорочно.

    Но некоторые не делают оговорку на пол. Почему вы делаете?

    – В смысле, некоторые говорят, что она лучшая среди игроков обоих полов?

    Да. Зачем уточнять «женщина»?

    – Ну, потому что, если бы она играла в мужском туре, была бы в рейтинге где-то 700-й.

    Да?

    – Да. Это не значит, что я не считаю ее потрясающим игроком. Я считаю. Но реальность такова, что она могла бы обыграть кого-то из мужчин в отдельно взятом матче за счет того, что она невероятно сильна психологически, и у нее огромный опыт выступлений в важнейших матчах, так что она не дрогнет в ситуациях, в которых другие – без такого опыта – могут дрогнуть. Но если бы ей пришлось играть среди мужчин на постоянной основе, это был бы совершенно другой разговор.

    Многие мужчины в разное время думали о том, чтобы сыграть против нее, и вы в том числе.

    – Да. Но честно говоря, я бы не хотел это делать. Почему бы не поручить это дело Роджеру Федереру? А не старперу, который уже 25 лет как не играет? Хотя я все равно считаю, что еще мог бы с ней сыграть. Хоть мои дети это мнение и не разделяют. Ну разве что сейчас, когда она беременна, они дали бы мне шанс.

    Может, наступит момент, когда в теннисе лучше всех независимо от пола будет женщина. Но пока что я такого не видел ни в теннисе, ни в каком-либо другом спорте. Но рано или поздно может произойти что угодно.

    Вы правда думаете, что в свои 60 могли бы обыграть Серену Уильямс? Пусть даже беременную.

    – Мои дети тоже в этом сомневаются. Разумеется, если бы мне предстояло сыграть с Сереной, я бы целенаправленно и усиленно к этому готовился, чтобы выйти на пик своих возможностей. Возможно, этого тоже окажется недостаточно, но все равно я как минимум показал бы на корте что-то, что сделало бы этот матч интересным и достойным обсуждения.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться