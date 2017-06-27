Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Джон Макинрой в рамках презентации своей новой книги сравнил индивидуальный уровень игры Серены Уильямс и общий – мужского тура.

– В книге вы называете Серену лучшим в мире игроком женского пола.

– Да, лучшая женщина в теннисе безоговорочно.

– Но некоторые не делают оговорку на пол. Почему вы делаете?

– В смысле, некоторые говорят, что она лучшая среди игроков обоих полов?

– Да. Зачем уточнять «женщина»?

– Ну, потому что, если бы она играла в мужском туре, была бы в рейтинге где-то 700-й.

– Да?

– Да. Это не значит, что я не считаю ее потрясающим игроком. Я считаю. Но реальность такова, что она могла бы обыграть кого-то из мужчин в отдельно взятом матче за счет того, что она невероятно сильна психологически, и у нее огромный опыт выступлений в важнейших матчах, так что она не дрогнет в ситуациях, в которых другие – без такого опыта – могут дрогнуть. Но если бы ей пришлось играть среди мужчин на постоянной основе, это был бы совершенно другой разговор.

– Многие мужчины в разное время думали о том, чтобы сыграть против нее, и вы в том числе.

– Да. Но честно говоря, я бы не хотел это делать. Почему бы не поручить это дело Роджеру Федереру? А не старперу, который уже 25 лет как не играет? Хотя я все равно считаю, что еще мог бы с ней сыграть. Хоть мои дети это мнение и не разделяют. Ну разве что сейчас, когда она беременна, они дали бы мне шанс.

Может, наступит момент, когда в теннисе лучше всех независимо от пола будет женщина. Но пока что я такого не видел ни в теннисе, ни в каком-либо другом спорте. Но рано или поздно может произойти что угодно.

– Вы правда думаете, что в свои 60 могли бы обыграть Серену Уильямс? Пусть даже беременную.

– Мои дети тоже в этом сомневаются. Разумеется, если бы мне предстояло сыграть с Сереной, я бы целенаправленно и усиленно к этому готовился, чтобы выйти на пик своих возможностей. Возможно, этого тоже окажется недостаточно, но все равно я как минимум показал бы на корте что-то, что сделало бы этот матч интересным и достойным обсуждения.