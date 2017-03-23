GQ дополнил материал о Федерере примечанием, что он не более велик, чем Серена Уильямс

Мужское издание GQ, на этой неделе опубликовавшее профайл о Роджере Федерере, дополнило его примечанием о том, что, называя 35-летнего швейцарца лучшим теннисистом всех времен, имело в виду только теннисистов-мужчин:

«Мы говорили о Роджере Федерер исключительно как о лучшем теннисисте-мужчине, а не лучшем среди игроков обоих полов, и нам стоило выразиться более четко. Мы благодарны всем, кто сделал нам нагоняй за недостаточную ясность мысли. (Мы тоже любим Серену Уильямс.)»

Примечание стало ответом на критику издания в соцсетях, утверждающую, что лучшим игроком в истории тенниса следует считать Серену Уильямс.

Серена Уильямс – величайшая теннисистка в истории