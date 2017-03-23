Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    GQ дополнил материал о Федерере примечанием, что он не более велик, чем Серена Уильямс

    Теги GOAT

    Мужское издание GQ, на этой неделе опубликовавшее профайл о Роджере Федерере, дополнило его примечанием о том, что, называя 35-летнего швейцарца лучшим теннисистом всех времен, имело в виду только теннисистов-мужчин:

    «Мы говорили о Роджере Федерер исключительно как о лучшем теннисисте-мужчине, а не лучшем среди игроков обоих полов, и нам стоило выразиться более четко. Мы благодарны всем, кто сделал нам нагоняй за недостаточную ясность мысли. (Мы тоже любим Серену Уильямс.)»

    Примечание стало ответом на критику издания в соцсетях, утверждающую, что лучшим игроком в истории тенниса следует считать Серену Уильямс.

    Серена Уильямс – величайшая теннисистка в истории

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться