Экс-первая ракетка мира американец Джон Макинрой прокомментировал распределение призового фонда на турнирах «Большого шлема».

«На крупных турнирах призовые выросли, особенно на «Больших шлемах». Мне кажется, что элита получает слишком много. Топ-игроки, которые выигрывают турниры, зарабатывают значительно больше, чем те, кто проиграл в третьем- четвертом кругах. И хотя я считаю, что Джокович и Серена заслуживают того, чтобы зарабатывать больше, мне не кажется справедливым то, что они зарабатывают настолько больше.

Мне кажется, что распределение призовых должно быть более равномерным – примерно, как в гольфе. Сейчас на турнирах «Большого шлема» с каждым кругом призовые, по сути, удваиваются. В прошлом году на US Open за первый круг платили 40 000 долларов. И все говорят, что это очень много. На самом деле – нет, если сравнивать с тем, сколько игрок с таким же рейтингом зарабатывает в баскетболе, бейсболе, футболе или гольфе».