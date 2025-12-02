Павел Рожков: «Победа паралимпийского комитета в CAS дает право россиянам участвовать в Паралимпиаде с гимном и флагом»

Рожков: продолжаем работать над скорейшим возвращением паралимпийцев.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР ) Павел Рожков оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российских паралимпийцев на турниры Международной федерации лыжного спорта (FIS ).

«Паралимпийский комитет России приветствует решение CAS по апелляции на решение совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

В соответствии с решением суда российские спортсмены допущены до участия в международных соревнованиях, в том числе квалификационных к Паралимпийским зимним играм 2026 года с флагом РФ, гимном и форме с национальной символикой.

Благодарим Министерство спорта России и лично главу ведомства Михаила Дегтярева за отстаивание интересов российских спортсменов.

В настоящее время ПКР изучает решение CAS и продолжает работать над скорейшим возвращением сборных России к международным соревнованиям по лыжным гонкам, горнолыжному спорту и сноуборду», – сказал Рожков.

Он также ответил на вопрос, смогут ли российские спортсмены принять участие в Паралимпиаде.

«Да. Кроме того, у нас есть еще шанс [выступить] по двустороннему приглашению, которое будет рассматриваться в середине января – начале февраля. Но самое главное – та победа паралимпийского комитета, на международном суде, на генеральной ассамблее, дает право россиянам участвовать в Паралимпиаде с гимном и флагом», – добавил глава ПКР.