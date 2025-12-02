  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Юрий Бородавко: «Все говорят об агрессии со стороны Большунова, но в конфликте всегда участвуют два человека. Бакуров не совсем честен»
18

Юрий Бородавко: «Все говорят об агрессии со стороны Большунова, но в конфликте всегда участвуют два человека. Бакуров не совсем честен»

Бородавко считает, что Бакуров тоже виноват в конфликте с Большуновым.

Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко заявил, что в конфликте Александра Большунова и Александра Бакурова были виноваты оба.

Большунов и Бакуров столкнулись в полуфинале конькового спринта в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним. 

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Лыжник упал на землю вместе с ограждением и получил травму.

«Все говорят о неосознанном акте агрессии со стороны Большунова, но в конфликте всегда участвуют два человека. Бежало там шесть человек, но конфликт случился именно с Бакуровым. Александр же не набросился на других четверых человек, которые тоже бежали в этом забеге. Значит у него были основания в отношении этого молодого человека, который на белом глазу говорит, что не видел спортсмена.

Как не видел?! Не верю в такое! Ты бежишь, перекрываешь лыжню, ставишь спортсмену палки между ног, а потом всем говоришь, что ты не видел? Этот молодой человек не совсем честен», — сказал Бородавко

«Ситуация непростая. Таких случаев большое количество. Думаю, что у членов президиума достаточно разума, чтобы принять правильное решение и найти выход из этой ситуации, которую будут обсуждать. Надо найти решение на будущее, чтобы это как-то было регламентировано на профессиональном уровне, как это делается во многих других федерациях.

Надеюсь, что здравый смысл победит и найдут выход и по Большунову, и на будущее

Это не единственный случай. Даже на этих спринтах случались падения и столкновения и в других забегах. Но замеченным остался только один инцидент с Большуновым. Эта история раскручена. Все это создает нездоровую обстановку.

Не оправдываю действия Большунова, но повторюсь, то, что именно хайп вокруг Александра раскрутил историю до невероятных размеров. Чтобы в будущем такого не случалось, все должно быть более регламентировано. И члены президиума должны найти решение, которое в будущем позволит избежать вот таких инцидентов», — цитирует Бородавко «СЭ».

Большунов извинился, но как! Обвинил всех вокруг, поблагодарил спонсора за церковь

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoАлександр Большунов
logoАлександр Бакуров
logoСпорт-Экспресс
logoЮрий Бородавко
происшествия
ФЛГР
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoКубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Большунов извинился, но как! Обвинил всех вокруг, поблагодарил спонсора за церковь
2 декабря, 14:00Видео
ФЛГР рассмотрит жалобу Большунова на поведение в гонках лыжников группы Сорина
2 декабря, 09:22
Александр Большунов: «Я сходил в церковь и покаялся перед Богом. Спасибо «ФосАгро» и комплексу «Тирвас», что на территории комплекса есть храм»
2 декабря, 08:38
Главные новости
«Большунов извинился, это делает ему честь и дает баллов не только как спортсмену, но и как человеку с большой буквы». Васильев о конфликте с Бакуровым
сегодня, 06:46
Йоханнес Клэбо: «Я не открывал шампанское, когда FIS сказала, что россияне не смогут выступать. Некоторые считают, что я сидел и праздновал, но это не так»
сегодня, 06:36
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в скоростном спуске, Кокран-Зигле – 2-й, Сейерстед – 3-й
сегодня, 06:07
Расписание второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме
сегодня, 05:51
Расписание трансляций второго этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени
вчера, 06:17
Маркус Крамер: «Надеюсь, что российские лыжники вернутся. Мы должны уважать решение CAS»
вчера, 21:20
«У меня нет информации по Бакурову и Большунову, будут ли они стартовать. Бородавко о масс-старте 7 декабря
вчера, 20:08
Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Шанава, Ангер, Валнес, Пеллегрино, Эвен Нортуг пробегут квалификацию спринта классикой
вчера, 18:43
Норвежский лыжник Иверсен: «Для спорта интереснее с россиянами на старте, чем когда их нет. Будет интересно, но также странно и непривычно»
вчера, 18:17
Дмитрий Губерниев: «Любой следующий руководитель, кто бы ни пришел в лыжи, будет лучше, чем Вяльбе. Абсолютно тухлое королевство, перемены назрели»
вчера, 18:06
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Соловьев – 3-й
вчера, 13:13
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я
вчера, 13:08
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05