Юрий Бородавко: «Все говорят об агрессии со стороны Большунова, но в конфликте всегда участвуют два человека. Бакуров не совсем честен»

Бородавко считает, что Бакуров тоже виноват в конфликте с Большуновым.

Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко заявил, что в конфликте Александра Большунова и Александра Бакурова были виноваты оба.

Большунов и Бакуров столкнулись в полуфинале конькового спринта в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Лыжник упал на землю вместе с ограждением и получил травму.

«Все говорят о неосознанном акте агрессии со стороны Большунова , но в конфликте всегда участвуют два человека. Бежало там шесть человек, но конфликт случился именно с Бакуровым . Александр же не набросился на других четверых человек, которые тоже бежали в этом забеге. Значит у него были основания в отношении этого молодого человека, который на белом глазу говорит, что не видел спортсмена.

Как не видел?! Не верю в такое! Ты бежишь, перекрываешь лыжню, ставишь спортсмену палки между ног, а потом всем говоришь, что ты не видел? Этот молодой человек не совсем честен», — сказал Бородавко .

«Ситуация непростая. Таких случаев большое количество. Думаю, что у членов президиума достаточно разума, чтобы принять правильное решение и найти выход из этой ситуации, которую будут обсуждать. Надо найти решение на будущее, чтобы это как-то было регламентировано на профессиональном уровне, как это делается во многих других федерациях.

Надеюсь, что здравый смысл победит и найдут выход и по Большунову, и на будущее

Это не единственный случай. Даже на этих спринтах случались падения и столкновения и в других забегах. Но замеченным остался только один инцидент с Большуновым. Эта история раскручена. Все это создает нездоровую обстановку.

Не оправдываю действия Большунова, но повторюсь, то, что именно хайп вокруг Александра раскрутил историю до невероятных размеров. Чтобы в будущем такого не случалось, все должно быть более регламентировано. И члены президиума должны найти решение, которое в будущем позволит избежать вот таких инцидентов», — цитирует Бородавко «СЭ ».

