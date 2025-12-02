Вероника Степанова: «Еще неделя перепалки между «старперами сборной» и «наглой молодежью» – и мы, пожалуй, обгоним по рейтингам биатлон»

Степанова: еще неделя перепалки в сборной – и мы обгоним по рейтингам биатлон.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова высказалась о конфликте в лыжной сборной России.

Сегодня трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов принес извинения за то, что толкнул Александра Бакурова после гонки на этапе Кубка России в Кировске. Также он заявил, что на протяжении нескольких лет лыжники группы Егора Сорина ведут себя нечестно в контактных гонках.

«В следующем спринте Большунов в синем углу ринга комбинезоне – «группа Сорина» – в красном (красных).

Еще неделя перепалки и публичного обсуждения взаимных обид между «старперами сборной » и «наглой молодежью» – и мы, пожалуй, действительно обгоним по рейтингам биатлон 🤣🤣🤣🤣🤣», – написала Степанова.

Большунов извинился, но как! Обвинил всех вокруг, поблагодарил спонсора за церковь