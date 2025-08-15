Артем Истомин: «Мы планируем и пока готовимся к Олимпийским играм. В работе с Прокуниным и Норицыным всегда ищем компромиссы»

Артем Истомин рассказал о подготовке российских биатлонистам к Олимпийским играм.

Зимние ОИ-2026 пройдут в феврале в Италии. Сообщалось, что сбор россиян в Антхольце был отменен по инициативе итальянской стороны.

– В это межсезонье с Настей Халили начал работать Андрей Прокунин. Нет ли тренерской ревности? Как строится разделение направлений работы между вами, Норицыным и Прокуниным в отношении лидера группы?

– Ну, что касается, так сказать, мини-группы Халили... Почему так произошло – потому что у нас была необходимость проведения сборов в высокогорье и для этого мы хотели использовать, естественно, европейские горы, так как мы планируем и пока готовимся к предстоящим Олимпийским играм (ранее Истомин сообщал, что Карим и Анастасия Халили все-таки поедут в Италию «частично за свой счет, частично с помощью региона» – Спортс’’). Поэтому мы отрабатываем те места сборов, которые мы будем использовать при подготовке к главному старту.

И, естественно, мы не можем выехать с ними, им нужен был тренер рядом. Особенно это касается, конечно, Насти Халили. Поэтому ими было предложено, и они договорились самостоятельно с Андреем Прокуниным, чтобы он работал с ними в этом сезоне. Весной мы, в принципе, это знали и обсуждали с ним, обговорили подготовку, как она будет выстроена.

В целом у нас никаких противоречий друг другу нет в работе, мы все согласовываем. Если есть необходимость, мы подстраиваемся где-то под стрелковую работу, когда он это просит. Или где-то я могу, допустим, подстроиться больше под функциональную работу. Поэтому мы всегда ищем компромиссы, так же как и в работе с Виталием Норицыным.

То есть не так, что я, допустим, планирую только функциональную нагрузку – и все, дальше «как хотите, там подстраивайте стрельбу». Нет, это все обсуждается. И мы уже понимаем друг друга: что необходимо, какие он ставит цели подготовки для спортсменов и какие я ставлю для их подготовки. Поэтому здесь никаких проблем нет.

– За кем из тренеров остается последнее слово в спорных ситуациях?

– Естественно, за мной, потому что я отвечаю за их подготовку непосредственно перед руководством Минспорта. И, конечно же, мне принимать последнее решение.

– Кроме, собственно, вашей группы вы работаете с Серохвостовым, [Анастасией] Томшиной, ХМАО. Не мешает ли такой разброс концентрации девушкам из группы?

– Нет на самом деле. Потому что те спортсмены, которых вы называете, это уже более взрослые спортсмены. Те же Настя с Каримом Халили – тоже взрослые спортсмены, которым не нужен такой пристальный контроль за ними.

Конечно, хотелось бы, чтобы и Настя Томшина работала рядом с нами, для того чтобы ей помогать. Я просто не мог на это не согласиться, потому что мы знаем Анастасию, она входила у нас в основной состав сборной, и декрет это не повод для того, чтобы ее сейчас вычеркнуть из претендентов и не помочь ей в такой момент, особенно важный, когда она возвращается в спорт, – сказал Истомин.