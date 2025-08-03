Лыжероллеры. Чемпионат России. Евтягина победила в коньковом масс-старте на 20 км, Фалеева – 2-я, Кипяткова – 3-я
Екатерина Евтягина победила в масс-старте на лыжероллерном ЧР в Казани.
Чемпионат России по лыжероллерам
Казань
Женщины
20 км, масс-старт, свободный стиль
1. Екатерина Евтягина – 39.16,5
2. Анастасия Фалеева – 0,2
3. Екатерина Кипяткова – 0,4
4-5. Светлана Николаева – 1,0
4-5. Наталья Есипова – 1,0
6. Анастасия Гунтарева – 1,2
7. Арина Былинко – 1,5
8. Дарья Рогозина – 1,6
9. Полина Ващенко – 6,5
10. Виктория Лукашова – 8,7
11. Марья Шемякина – 9,0
12. Арина Старцева – 9,4
Полные результаты – здесь.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
