Лыжероллеры. Чемпионат России. Евтягина победила в коньковом масс-старте на 20 км, Фалеева – 2-я, Кипяткова – 3-я

Екатерина Евтягина победила в масс-старте на лыжероллерном ЧР в Казани.

Чемпионат России по лыжероллерам

Казань

Женщины

20 км, масс-старт, свободный стиль

1. Екатерина Евтягина – 39.16,5

2. Анастасия Фалеева – 0,2

3. Екатерина Кипяткова – 0,4

4-5. Светлана Николаева – 1,0

4-5. Наталья Есипова – 1,0

6. Анастасия Гунтарева – 1,2

7. Арина Былинко – 1,5

8. Дарья Рогозина – 1,6

9. Полина Ващенко – 6,5

10. Виктория Лукашова – 8,7

11. Марья Шемякина – 9,0

12. Арина Старцева – 9,4

Полные результаты – здесь. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
