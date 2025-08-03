Лыжероллеры. Чемпионат России. Евтягина победила в коньковом масс-старте на 20 км, Фалеева – 2-я, Кипяткова – 3-я

Екатерина Евтягина победила в масс-старте на лыжероллерном ЧР в Казани.

Чемпионат России по лыжероллерам Казань Женщины 20 км, масс-старт, свободный стиль 1. Екатерина Евтягина – 39.16,5 2. Анастасия Фалеева – 0,2 3. Екатерина Кипяткова – 0,4 4-5. Светлана Николаева – 1,0 4-5. Наталья Есипова – 1,0 6. Анастасия Гунтарева – 1,2 7. Арина Былинко – 1,5 8. Дарья Рогозина – 1,6 9. Полина Ващенко – 6,5 10. Виктория Лукашова – 8,7 11. Марья Шемякина – 9,0 12. Арина Старцева – 9,4 Полные результаты – здесь.