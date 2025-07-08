Губерниев о лыжном ЧР на Сахалине: «Совершенно дурацкое решение Вяльбе, которое не позволит всей стране смотреть лыжи»

Губерниев раскритиковал Вяльбе за решение провести лыжный ЧР на Сахалине.

«Я был на Сахалине и безумного его люблю. Там прекрасные люди, и развивать лыжи там надо. Но если мы думаем обо всей стране от Калининграда до Сахалина, то это абсолютно бестолковое решение, которое вкладывается в парадигму показа лыжных гонок, снятых на кнопочный телефон. В тот момент, когда медийность лыж возросла, благодаря показам «Матч ТВ».

Я нашел спонсоров, потому что мы помним, что я бросил клич, и они пришли после того, как лыжники остались практически без копейки. Также работает единый регулятор, и теперь у лыжной сборной все нормально.

Но Елена Валерьевна пошла своим путем и перечеркнула все эти усилия, приняв совершенно дурацкое решение, которое не позволит всей стране смотреть лыжи. Если это утро по сахалинскому времени, когда трассу не надо освещать, то это глубокая ночь в центральной полосе. Это катастрофа и абсолютно неграмотное решение.

Надо посмотреть подоплеку. Чем руководствовалась федерация? Как я говорил, они все делают не для людей. В Казани мы не знали результатов после дисквалификации. Никому ничего не сообщали. Хочется знать все про лыжи, интересоваться лыжами, смотреть на лыжи, но федерации наплевать на людей. Они живут в своем жирненьком мире, но не долго им осталось. Это команду надо выгнать, их и выгонят.

Представьте, что мы с таким трудом сейчас достаем оборудование для наших «Боингов» и «Эйрбасов», а кто-то взял бы и сфотографировался с турбиной или закрылками «Боинга» и написал бы: «Классно, что мы через такие-то страны достаем запчасти для «Аэрофлота». Чтобы сказали про человека, раскрывшего все контакты? Передаю еще один привет Елене Валерьевне, которая взяла и сфотографировалась с автомобилем Volvo», — сказал Губерниев.

Чемпионат России-2026 пройдет с 25 февраля по 8 марта.