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Степанова о том, что не раскрывает личность отца своего ребенка: «Супругам и бойфрендам в соцсетях не место, а вот в постели – очень даже»

Степанова высказалась о том, что не раскрывает личность отца своего ребенка.

Олимпийская чемпионка по лыжам Вероника Степанова родила дочку Дину в феврале.

«Смешные вы все ребята, конечно. Мужа, говорят, нет, если в соцсетях фото в обнимку отсутствует. А фото мужа Вяльбе видел кто-нибудь? А жены Губерниева?

Я же с лучших, с лидеров мнений и лидеров в профессии пример беру – супругам и бойфрендам в соцсетях не место, а вот в постели – очень даже», – написала Степанова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
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