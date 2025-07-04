Дмитрий Губерниев: «Лыжники осторожничают в заявлениях по поводу выборов главы федерации. Они прекрасно понимают, что у меня хорошие шансы победить»
Губерниев оценил слова лыжницы Барановой о его выдвижении на пост главы ФЛГР.
«Мне кажется, это работа Дмитрия – чтобы его не забывали. Интересно, что из этого может выйти», – заявила спортсменка.
«Алена Баранова отчасти права. Конечно, это моя работа – выдвигаться на пост президента ФЛГР и навести там порядок наконец-то.
Лыжники осторожничают в своих заявлениях по поводу выборов главы федерации. Они прекрасно понимают, что у меня хорошие шансы победить. Президентом федерации буду я.
А Алену Баранову я очень люблю, она прекрасна. Я комментировал соревнования с участием ее мамы, олимпийской чемпионки. Теперь комментирую, как бегает Алена», – сказал Губерниев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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