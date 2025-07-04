Дмитрий Губерниев: «Лыжники осторожничают в заявлениях по поводу выборов главы федерации. Они прекрасно понимают, что у меня хорошие шансы победить»

Губерниев оценил слова лыжницы Барановой о его выдвижении на пост главы ФЛГР.

«Мне кажется, это работа Дмитрия – чтобы его не забывали. Интересно, что из этого может выйти», – заявила спортсменка.

«Алена Баранова отчасти права. Конечно, это моя работа – выдвигаться на пост президента ФЛГР и навести там порядок наконец-то.

Лыжники осторожничают в своих заявлениях по поводу выборов главы федерации. Они прекрасно понимают, что у меня хорошие шансы победить. Президентом федерации буду я.

А Алену Баранову я очень люблю, она прекрасна. Я комментировал соревнования с участием ее мамы, олимпийской чемпионки. Теперь комментирую, как бегает Алена», – сказал Губерниев.