Швейцарский лыжник Дарио Колонья стал кандидатом в комиссию спортсменов МОК.

Колонья и еще десять кандидатов будут претендовать на два вакантных места в комиссии. Выборы состоятся во время Олимпиады-2026 в Италии.

«Олимпийские игры подарили мне величайшие моменты в моей спортивной карьере. Поэтому для меня было бы большой честью и удовольствием продолжать поддерживать олимпийское движение и спортсменов в будущем», – сказал швейцарец.

Колонье 39 лет, он четырехкратный олимпийский чемпион.