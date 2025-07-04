Дарио Колонья стал кандидатом в комиссию спортсменов МОК
Швейцарский лыжник Дарио Колонья стал кандидатом в комиссию спортсменов МОК.
Колонья и еще десять кандидатов будут претендовать на два вакантных места в комиссии. Выборы состоятся во время Олимпиады-2026 в Италии.
«Олимпийские игры подарили мне величайшие моменты в моей спортивной карьере. Поэтому для меня было бы большой честью и удовольствием продолжать поддерживать олимпийское движение и спортсменов в будущем», – сказал швейцарец.
Колонье 39 лет, он четырехкратный олимпийский чемпион.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: НОК Швейцарии
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