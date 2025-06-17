Александр Панжинский: «Норвежцы быстро поменяют свое мнение о россиянах, если политическая ситуация изменится. В целом они всегда за конкуренцию»

Панжинский объяснил, от чего зависит мнение норвежских лыжников о россиянах.

«Они (норвежцы) живут в несколько ином инфополе, в стране, где, конечно же, есть другое, навязываемое мнение, пропаганда с совсем другой точки зрения.

Они не могут отступиться: кто-то боится, а кто-то действительно так думает. При этом они не пытаются оскорбить или унизить российских спортсменов, это самое главное.

Думаю, они быстро поменяют свое мнение, если политическая ситуация изменится. В целом они всегда за конкуренцию, за борьбу.

И мы помним, как они приглашали Никиту Крюкова к себе на сборы, вместе тренировались и даже раскрывали ему секреты тренировочного плана. Говорили, что только через конкуренцию они будут развивать наш вид спорта.

Поэтому я не верю в то, что норвежцы боятся конкуренции», – сказал серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский.