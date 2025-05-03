Норвежский журналист Салтведт: «Вяльбе подвергается заслуженной критике за то, как руководит федерацией. Она – лидер прошлого»
Норвежский журналист назвал Елену Вяльбе «лидером прошлого».
Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), где в 2026 году пройдут очередные выборы президента. Баллотироваться на пост также намерен Дмитрий Губерниев.
«Не удивлен тому, как Губерниев относится к Вяльбе. Она подвергается заслуженной критике за то, как руководит федерацией. Сильные мира сего сыты по горло ей и ее позицией. Она – лидер прошлого, как бы не прошли будущие выборы с ней и Губерниевым», – сказал норвежский журналист телеканала NRK Ян Петтер Салтведт, чьи слова приводит «Р-Спорт».
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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