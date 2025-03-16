Наталья Терентьева: «Чувствую, что выхожу на дородовые кондиции. Уже с нетерпением жду следующий сезон»
Сегодня Терентьева выиграла классический спринт на этапе Кубка мира в Сыктывкаре.
– Вы как будто были в другой лиге.
– Получается, да. На самом деле, очень хорошее самочувствие сейчас. Я прямо чувствую, что прорабатываюсь, выхожу на свои дородовые кондиции. Уже с нетерпением жду следующий сезон, лето. Уже знаю, над чем надо будет работать, где мне нужно добавлять. И мне не терпится прямо. Сначала отдохнуть, слетать на море, а потом уже начать полноценно работать.
– В чем была тактика в спринте?
– В финале я настраивалась идти своим темпом, проработаться. Мы это с тренером обговаривали, чтобы все‑таки выходить на нужные мне скорости.
– Зрителей очень много.
– Они классные. Спасибо им большое. Крутая атмосфера. Казань, Ижевск, Сыктывкар – это самые атмосферные, наверное, места, – сказала Терентьева.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий