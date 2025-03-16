Наталья Терентьева: «Чувствую, что выхожу на дородовые кондиции. Уже с нетерпением жду следующий сезон»

Лыжница Наталья Терентьева заявила, что выходит на дородовые кондиции.

Сегодня Терентьева выиграла классический спринт на этапе Кубка мира в Сыктывкаре.

– Вы как будто были в другой лиге.

– Получается, да. На самом деле, очень хорошее самочувствие сейчас. Я прямо чувствую, что прорабатываюсь, выхожу на свои дородовые кондиции. Уже с нетерпением жду следующий сезон, лето. Уже знаю, над чем надо будет работать, где мне нужно добавлять. И мне не терпится прямо. Сначала отдохнуть, слетать на море, а потом уже начать полноценно работать.

– В чем была тактика в спринте?

– В финале я настраивалась идти своим темпом, проработаться. Мы это с тренером обговаривали, чтобы все‑таки выходить на нужные мне скорости.

– Зрителей очень много.

– Они классные. Спасибо им большое. Крутая атмосфера. Казань, Ижевск, Сыктывкар – это самые атмосферные, наверное, места, – сказала Терентьева.