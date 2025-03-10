Бородавко о пневмонии: «Чувствую себя хорошо, но небольшие симптомы болезни еще остались»

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко рассказал о своем самочувствии.

Несколько дней назад Бородавко госпитализировали с пневмонией.

«Чувствую себя хорошо, надо заканчивать тот курс лечения, который мне назначили. После него в среду будет проведено итоговое обследование: КТ и анализы крови. А потом уже будет приниматься решение: либо домой, либо надо будет еще на пару дней остаться в больнице.

Врачи говорят, что температура давно нормальная, хрипов в легких нет – все идет к выздоровлению. Просто нужно пройти необходимый курс. Так что сейчас жду обследования, а потом уже будут ясны дальнейшие действия.

Чувствую себя хорошо, но небольшие симптомы болезни еще остались, например кашель. В остальном все нормально», – сказал Бородавко.