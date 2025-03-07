Дмитрий Васильев: «Когда наших лыжников допустят к международным стартам, все подружатся, и палками никто друг друга больше бить не будет»

Васильев считает, что стычки между спортсменами происходят из-за нехватки самореализации.

4 марта лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов вместе бежали в полуфинале спринта на чемпионате России. Большунов подрезал Устюгова при обгоне, и Устюгов ударил его палкой по бедру.

«Самая сильная реклама – скандальная, люди почему-то активнее ее воспринимают и хорошо запоминают. Возможно, такие моменты привносят определенный интерес к чемпионату России по лыжным гонкам. Соревнования и так являются привлекательными, но такая атмосфера еще добавляет им колорита.

Что скрывать, наши лыжники засиделись на стартах в России и им здесь уже становится скучновато. Поэтому, возможно, и возникают такие небольшие стычки, столкновения и даже скандалы. Я думаю, что это связано с тем, что у спортсменов и тренеров сейчас нет возможностей для полноценной самореализации.

Конечно, в такой обстановке все начинают немного нервничать. Но слишком серьезно к этому относиться не надо, все закончится тогда, когда наших лыжников допустят к участию в международных соревнованиях.

Все объединятся, подружатся, и палками никто больше бить друг друга не будет. Все уже будут бегать за наш российский флаг, значит, совместно. Все скандалы сейчас идут от однообразия и отсутствия возможностей для самореализации», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

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