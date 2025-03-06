Артем Мальцев: «Доволен, что есть медаль чемпионата России. Это не последняя, ЧР еще в самом разгаре»
Сегодня лыжник взял бронзу в коньковой гонке на 10 км с раздельным стартом. Победил Александр Большунов, вторым стал Савелий Коростелев.
«Конечно, доволен, что есть медаль чемпионата России. Это не последняя моя медаль, чемпионат России еще в самом разгаре, еще есть гонки. Надеюсь, что в командном спринте и большой эстафете моя Омская область завоюет медали вместе со мной.
Сложно было побороться за серебро? Не сложно, мы с Коростелевым шли по нулям. Он бежал сзади, у него было чуть-чуть преимущество, так как его вели. Плюс он помоложе меня лет так на 12 (на 10 – Спортс’’), думаю, это тоже делает разницу. Тактически было все сделано неплохо, но это 10 км, не 15. Я, наверное, больше люблю «разделки» 15 км. 10 тоже надо уметь бегать, это разные дистанции», – сказал Мальцев.
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