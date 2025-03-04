Сергей Устюгов: «Большунову я сказал в грубой форме на финише: «Саня, ты заколебал, ну сколько можно? Ну почему со мной?»
Устюгов пообещал извиниться перед Большуновым за то, что махнул на него палкой.
На чемпионате России в Казани завершился спринт классикой. Александр Большунов в полуфинале зацепил Сергея Устюгова при прохождении дистанции, и Устюгов махнул в его сторону палкой.
В забеге Устюгов одержал победу, а позднее финишировал первым в финале.
«Саше я сказал в грубой форме на финише: «Саня, ты заколебал, ну сколько можно? Ну почему со мной?»
Все время. Это не первый случай, и я все время об этом говорил. Тут все было на эмоциях, я махнул палкой на него, этого делать не стоило, увижу его, извинюсь.
Уже кипело, у него уже есть медали чемпионата России, а у меня не было. Теперь есть», – сказал Устюгов.
Устюгов с Большуновым опять схлестнулись: один подрезал, другой ударил палкой
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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