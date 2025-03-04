Диггинс намерена выступить в оставшихся гонках чемпионата мира. Сегодня лыжница пропускает «разделку»
В сборной США объяснили, почему Джесси Диггинс пропускает гонку на ЧМ.
Сегодня на лыжном чемпионате мира в Тронхейме (Норвегия) пройдет «разделка» на 10 км классикой. Американка Диггинс не вошла в заявку на старт, хотя является действующей чемпионкой на этой дистанции (свободным стилем).
Как сообщила менеджер команды США Лиэнн Бентли, лыжница решила сберечь силы на оставшуюся часть соревнований. С 5 по 9 марта пройдут командный спринт, эстафета и масс-старт на 50 км.
«За оставшуюся часть чемпионата опасений нет», – отметила Бентли.
Ранее Диггинс пробежала в Тронхейме две гонки. Она заняла 13-е место в скиатлоне и выбыла в 1/4 финала конькового спринта.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Dagbladet
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