Диггинс намерена выступить в оставшихся гонках чемпионата мира. Сегодня лыжница пропускает «разделку»

В сборной США объяснили, почему Джесси Диггинс пропускает гонку на ЧМ.

Сегодня на лыжном чемпионате мира в Тронхейме (Норвегия) пройдет «разделка» на 10 км классикой. Американка Диггинс не вошла в заявку на старт, хотя является действующей чемпионкой на этой дистанции (свободным стилем).

Как сообщила менеджер команды США Лиэнн Бентли, лыжница решила сберечь силы на оставшуюся часть соревнований. С 5 по 9 марта пройдут командный спринт, эстафета и масс-старт на 50 км.

«За оставшуюся часть чемпионата опасений нет», – отметила Бентли.

Ранее Диггинс пробежала в Тронхейме две гонки. Она заняла 13-е место в скиатлоне и выбыла в 1/4 финала конькового спринта.